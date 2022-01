Tribunalul Bihor, intre satisfacator si foarte eficient

La inceput de an, judecatorii Tribunalului Bihor si-au prezentat activitatea pe anul 2021. Astfel, la nivelul instantei, ei au raportat un numar de 16.200 de dosare. Dintre acestea, la sectiile civile I si II s-au aflat 5.914, respectiv 4.842 dosare, la sectia de contencios administrativ si fiscal, 3.350 de cauze, iar la sectia penala 2.094 de dosare.Astfel, unui judecator i-au revenit 756 de dosare, raportat la numarul de dosare inregistrate in anul 2021 si cele in stoc din anul anterior ... citeste toata stirea