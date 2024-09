"Trimite un copil sarac la scoala" - Un proiect social de succes

Proiectul "Trimite un copil sarac la scoala" a reusit sa aduca bucurie in randul mai multor copii si familii nevoiase din Bihor."Prin acest proiect, am reusit sa impartim peste 70 de ghiozdane echipate complet. De asemenea, am oferit haine si incaltaminte unor copii si familii mai putin norocoase din Bihor. Au fost lacrimi de bucurie atat din partea celor mici, cat si a parintilor lor", ne-a declarat Madalin Cartis, initiatorul campaniilor umanitare ,,Alaturi de semenii nostri".In cadrul ... citește toată știrea