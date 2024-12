Trimiterea unor forte post-conflict in Ucraina - Divergente intre europeni

Statele europene discuta despre posibilitatea trimiterii unor trupe in Ucraina in eventualitatea unei incetari a focului sau a unui acord de pace intre Kiev si Moscova, in timp ce presedintele ales al SUA, Donald Trump, a spus clar ca nu va trimite trupe pentru a garanta securitatea Ucrainei, scrie miercuri Reuters.Discutiile, conduse de presedintele francez Emmanuel Macron, sunt intr-un stadiu preliminar, dar deja au relevat diviziuni intre participanti asupra mandatului si obiectivelor unei ... citește toată știrea