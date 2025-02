Trump vrea sa cumpere Gaza, dar ar putea permite altor state sa reconstruiasca enclava - Politica externa, ca la imobiliare

Presedintele american Donald Trump a declarat ca este hotarat sa cumpere si sa detina Gaza, dar ca ar putea permite ca sectiuni din enclava palestiniana ravasita de razboi sa fie reconstruite de alte state din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.Locatarul de la Casa Alba a facut duminica aceste declaratii catre reporteri la bordul Air Force One in timp ce se deplasa catre New Orleans pentru a asista la Super Bowl, in marea finala a Ligii profesioniste de fotbal american (NFL), transmite ... citește toată știrea