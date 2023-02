Turneul national de Paste "Saptamana Patimilor" 2023 - Corul Madrigal ajunge si la Oradea

Corul National de Camera "Madrigal - Marin Constantin" va sustine Turneul national de Paste "Saptamana Patimilor" in perioada 29 martie - 13 aprilie, in opt orase din Romania. In Oradea, Corul Madrigal va canta in data de 11 aprilie, de la ora 19.00, pe scena Teatrului "Regina Maria".Cele noua Spectacole Extraordinare "Saptamana Patimilor", dirijate de Anna Ungureanu, dirijor principal, si Cezar Verlan, dirijor secund, vor avea loc la Bacau, Iasi, Targu Mures, Brasov, Sibiu, Cluj-Napoca, ... citeste toata stirea