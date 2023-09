Atacul ucrainean efectuat vineri asupra sediului Flotei Ruse de la Marea Neagra din Crimeea "a fost pus in aplicare la cererea serviciilor de informatii american si britanic" si coordonat cu ele, a acuzat miercuri diplomatia rusa, citata de France Presse."Nu exista nici cea mai mica indoiala ca atacul a fost planificat in avans folosind mijloace ale (serviciilor de) informatii occidentale, echipamente de satelit NATO, avioane de recunoastere si ca a fost pus in aplicare la cererea serviciilor ... citeste toata stirea