Ucraina a confirmat luni ca in Arabia Saudita vor incepe in august convorbiri, cu interventia reprezentantilor internationali, care, potrivit Kievului, vizeaza restabilirea unei "paci juste" in conformitate cu "formula ucraineana". Intre timp, atacuri cu drone in Rusia."Formula de pace a Ucrainei contine zece puncte fundamentale, care, pe langa garantarea pacii pentru Ucraina, va crea mecanisme de contracarare a conflictelor viitoare", a declarat purtatorul de cuvant al biroului prezidential, ... citeste toata stirea