Ucraina isi retrage trupele din estul tarii pentru a nu fi incercuite

Fortele ucrainene ar putea fi nevoite sa se retraga din regiunea Luhansk pentru a evita sa fie capturate, a declarat un oficial ucrainean, in timp ce trupele ruse continua sa avanseze in estul tarii, relateaza Reuters.O retragere l-ar putea aduce pe presedintele rus Vladimir Putin mai aproape de obiectivul sau de a cuceri in intregime regiunile Luhansk si Donetk din estul Ucrainei. Trupele sale au castigat teren in cele doua zone cunoscute sub numele de Donbas.Guvernatorul din Luhansk, ... citeste toata stirea