Ucraina. O racheta a lovit un bloc din orasul Dnipro - Cel putin 25 de persoane au murit

O racheta lansata de rusi a lovit o cladire de apartamente din orasul ucrainean Dnipro. Cel putin 25 de persoane, intre care un copil, au murit in urma bombardamentului, transmit oficialii guvernamentali din Ucraina. In continuare sunt date disparute 43 de persoane.O racheta a lovit sambata o cladire de apartamente din orasul aflat in centrul Ucrainei, potrivit lui Kyrylo Tymoshenko, seful adjunct al Biroului presedintelui Ucrainei. El a publicat o fotografie pe canalul Telegram in care apare ... citeste toata stirea