Kremlinul a declarat duminica ca delegatia sa este pregatita sa se intalneasca cu oficialii ucraineni in orasul bielorus Gomel.Presedintele Zelensji a spus ca discutiile ar putea avea loc in Varsovia, Bratislava, Budapesta, Istanbul sau Baku.Delegatie rusa in BelarusUn purtator de cuvant al Kremlinului a declarat ca o delegatie rusa a sosit in Belarus pentru