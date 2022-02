Ucraina respinge oferta rusa de negocieri in Belarus - Peste 150.000 de refugiati

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins duminica o oferta rusa de negocieri in Belarus, afirmand ca Minskul a fost complice la invazia rusa. Presedintele Ucraainean s-a declarat deschis pentru negocieri in alte locatii, scrie Reuters.Kremlinul a declarat duminica ca delegatia sa este pregatita sa se intalneasca cu oficialii ucraineni in orasul bielorus Gomel. Presedintele Zelenski a spus ca discutiile ar putea avea loc in Varsovia, Bratislava, Budapesta, Istanbul sau Baku. ... citeste toata stirea