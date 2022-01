Ucraina - Rezervistii se pregatesc de razboi

Kievul a lansat anul acesta o noua forta de aparare teritoriala, compusa din rezervisti, cu care spera sa faca fata in cazul unei invazii rusesti. Antrenamentul de sambata a reunit aproximativ 70 de foste cadre.Ucrainenii se simt amenintati de cei aproximativ 120.000 de militari rusi adunati in apropierea granitei rasaritene, pe care o impart cu Rusia.Ucraina doreste sa transforme, in cel mai scurt timp posibil, unitatea intr-un corp de elita care sa numere pana la 130.000 de oameni. Desi ... citeste toata stirea