Ucraina sustine ca al cincilea general rus a fost ucis - Patru saptamani de razboi

Ministerul ucrainean al Apararii sustine, sambata, ca l-a ucis pe generalul-locotenent rus Andrei Mordvichev. Acesta ar fi al cincilea general rus ucis in conflictul dintre Rusia si Ucraina, scrie Sky News.Daca informatia privind uciderea generalul-locotenentului rus Andrei Mordvichev se confirma, acesta este al cincilea comandant rus ucis in timpul conflictului care a izbucnit in 24 februarie. Declaratia a fost facuta de ministrul Apararii din Ucraina, Oleksi Reznikov.Sky News nu a putut ... citeste toata stirea