Ucraineni au bombardat o cladire in care stationau sute de soldati rusi - Doliu si furie in Rusia

Adunari publice au avut loc marti in Rusia pentru a aduce un omagiu zecilor de militari ucisi intr-un bombardament in estul Ucrainei, un soc care a declansat un val de critici impotriva armatei ruse, informeaza AFP.Lucru neobisnuit pentru Rusia, unde autoritatile pastreaza in general tacerea cu privire la pierderile militare suferite in Ucraina, circa 200 de persoane au participat la un miting autorizat in Samara, centrul Rusiei, de unde erau originari unii dintre acesti soldati ucisi. ... citeste toata stirea