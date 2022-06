UFBO. Etart in proiectului Erasmus+ "Tineretul in societatea de azi"

In Sala Mare a Primariei Oradea, miercuri 22 iunie, a avut loc deschiderea proiectului Erasmus+ "Growing up together - building future society together", cu participanti din Islanda si Germania, prima tema abordata fiind "Tineretul in societatea de azi".Evenimentul a fost organizat de Uniunea Femeilor Bihor in cadrul proiectului Erasmus+ "Growing up together - building future society together", proiect realizat impreuna cu partenerii din Islanda - Municipality of Hafnarffjordur si din ... citeste toata stirea