Ultimele repetitii inainte de startul sezonului in Liga 3

Se apropie finalul perioadei de verificare pentru cele trei echipe bihorene care activeaza in Seria 10 din Liga 3 intrucat in 12 martie se reia campionatul.Neinvinsa in jocurile test, CAO 1910 Oradea incheie seria cu CS Socodor, formatie clasata pe locul 3 in Liga 4 Arad, la care evolueaza si bihorenii Bogdan Esoca si Alexandru Lezeu (ex-CAO).Partida este programata sambata, 5 februarie, de la ora 15:00, pe Stadionul "Iuliu Bodola", iar intrarea spectatorilor este gratuita cu respectarea ... citeste toata stirea