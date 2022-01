Un altfel de clasament al scolilor din Bihor: care sunt liceele unde elevii au progresat cel mai mult, din clasa a IX-a pana la Bacalaureat

Intr-o prima conferinta de presa sustinuta in acest an, inspectorul scolar general al judetului Bihor, Horea Abrudan (foto), a prezentat o analiza care pana acum n-a mai fost realizata: clasamentul liceelor din Bihor, in functie de progresul elevilor.Ministerul Educatiei publica, vara de vara, clasamentul scolilor in functie de rezultatele de la Evaluarea Nationala sau de la Bacalaureat si an de an cam aceleasi scoli ies in evidenta."Nu cred ca invatamantul bihorean este o competitie unde ... citeste toata stirea