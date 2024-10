Un an de la atacul sangeros al Hamas in Israel - Un dezastru fara sfarsit

La un an de la masacrul din Israel din 7 octombrie si de la inceputul razboiului din Gaza, lumea urmareste neputincioasa dezastrul, care se extinde acum in Liban si ameninta sa cuprinda intregul Orient Mijlociu, relateaza AFP.Nici Statele Unite ale Americii, care se agita fara vreun rezultat, nici europenii, care se pozitioneaza "in afara Istoriei", si nici "Sudul global" nu par in stare sa puna capat acestei curse nebunesti.In ciuda unui bilant uman terifiant, nu se intrezareste niciun ... citește toată știrea