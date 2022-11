Un an pentru refacerea halei arse din Piata Cetate, pe banii UE

Primaria anunta ca a lansat in licitatia pentru reconstructia halei care a ars, termenul limita pentru depunerea ofertelor fiind data de 5 decembrie. Valoarea lucrarii e estimata la peste 112 milioane de lei, cu TVA. "Proiectul se va realiza in doua etape. Etapa 1 cuprinde amenajarea si reconstruirea halei C1, care a ars in incendiul din 2020, avand o suprafata de 1.770 metri patrati.Aceasta va cuprinde 21 de module in sectorul de flori, 28 de module in sectorul de lactate si 20 de module in ... citeste toata stirea