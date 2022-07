Un angajat al unei firme din Oradea ce produce componente auto, impreuna cu alti trei complici au fost arestati. Sunt banuiti ca au furat componente de peste 2 milioane de lei

"Joi, 7 iulie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, in urma administrarii probatoriului intr-un dosar investigat sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bihor, au retinut, pentru 24 de ore, in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al Inspectoratului de Politie Judetean Bihor, trei tineri de 22, 24 si 17 ani, toti din comuna Bratca, judetul Bihor si un barbat de 36 de ani, din municipiul Oradea, banuiti de comiterea ... citeste toata stirea