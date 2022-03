Un baiat de 13 ani din Oradea a creat un moment istoric la "Romanii au talent " si a obtinut Golden Buzz

Oradea. Are 13 ani, este din Oradea si are toate sansele sa castige sezonul "Romanii au talent". Ba chiar, acesta promite sa devina o stea in lumea dansului. Comparat de Mihai Bobonete cu unul dintre cei mai mari balerini ai tuturor timpurilor, Mihail Barisnikov, Darius Mabda a stralucit, vineri seara, pe scena de la "Romanii au Talent 2022". Numarul sau a ridicat intreaga sala in picioare, Bobonete incununand momentul cu un Golden Buzz si l-a trimis direct in semifinale."Darius, sunt uluit ... citeste toata stirea