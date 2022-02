Un baiat de 6 ani si o fetita de 7 ani, cele mai tinere victime ale razboiului din Ucraina

Un baiat de sase ani a fost ucis in schimbul de focuri de arma de la KievCNN anunta ca un baiat de sase ani a fost ucis in focuri de arma incrucisate in vestul Kievului in aceasta noapte. El ar fi cea mai tanara victima a razboiului de pana acum.Mai multe alte persoane au fost, de asemenea, ranite in confruntarile din Kiev. CNN a citat un raporrt al spitalului Okhmatdyt din oras.Sase morti in randul civililor au fost raportate in Ohtirka, inclusiv o fetita de sapte ... citeste toata stirea