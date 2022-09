Un barbat a dat de gaze cand fora pentru un put cu apa. Focul arde neintrerupt de mai multe zile

Situatie neobisnuita in localitatea Bazdana, unde in curtea unui localnic arde focul de sambata seara, 11 septembrie. Barbatul a vrut sa foreze o fantana si a dat de o punga de gaze. In urma lucrarilor, din pamant a tasnit apa, dar si gaze, care au luat foc, relateaza Oltenia TV.La fata locului se afla reprezentantii reprezentantii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Ugenta.S-a intrunit, de asemenea si Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, unde s-a decis ca putul sa fie astupat de ... citeste toata stirea