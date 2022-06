Un barbat care si-a inselat sotia a fost obligat de judecatori sa-i achite despagubiri de 20.000 euro

Un barbat care si-a inselat sotia si a lasat-o fara avere a fost obligat de instanta sa-i plateasca daune morale si compensatorii in valoare totala de 20.000 euro. Despagubirile au fost acordate de magistratii din Bihor, in procesul de divort intentat chiar de sotul infidel, care ar fi vrut ca desfacerea casatoriei sa se faca "din culpa comuna". In timpul cercetarii judecatoresti, insa, s-a descoperit ca, de fapt, vina pentru destramarea mariajului ii apartine in exclusivitate. Cu premeditare ... citeste toata stirea