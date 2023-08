Sambata, 5 august, la ora 02:14, politistii bihoreni au fost sesizati, in urma unui apel primit prin sistemul unic 112, ca o persoana s-ar fi inecat in piscina unei pensiuni din localitatea Remeti.Politistii Sectiei nr.1 de Politie Rurala Borod s-au deplasat cu operativitate la fata locului, unde au identifcat persoana ca fiind un barbat, de 28 de ani, din municipiul Oradea, judetul Bihor.Din nefericire, in ciuda manevrelor de resuscitare aplicate de personalul medical, a fost declarat ... citeste toata stirea