"Pacientul la care va referiti a avut o internare involuntara. Practic, a fost obligat de Politie sa se interneze. Ieri dimineata a spart o usa si a sarit gardul spitalului. Insa, in scurt timp a fost prins de politisti si a fost internat. Acum este in spital, sub supraveghere", a declarat dr. Gheorghe Carp, managerul Spitalului Judetean ... citeste toata stirea