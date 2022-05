In aceasta luna, Ecolect Bihor si Consiliul Judetean Bihor organizeaza a doua editie a campaniei "Luna curateniei in Bihor". Prin aceasta, provocam intreaga comunitate bihoreana (cetatenii, biserica, scoala, administratia judeteana si locala, mediul de afaceri, ONG-urile si mass-media) sa participe activ la realizarea obiectivului nostru comun: un Bihor curat!Ne-am dori sa ajungem sa nu mai fie nevoie sa facem astfel de campanii. Asta ar insemna ca am reusit sa ne schimbam cu totii ... citeste toata stirea