Un bihorean a fost retinut dupa ce a fost prins de doua ori intr-o singura seara conducand beat crita

"Luni, 8 august, la ora 22.20, pe strada Republicii din localitatea bihoreana Tinca, politistii Postului de Politie Cociuba Mare din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au depistat in trafic un barbat de 45 de ani, in timp ce conducea un autoturism, avand o concentratie alcoolica de 0,91 mg/l alcool pur in aerul expirat si avand suspendat dreptul de a conducea autovehicule pe drumurile publice" a precizat purtatorul de cuvant al IPJ Bihor, comisar sef Alina Farcuta.Acesta avea ... citeste toata stirea