Un copac plantat pentru fiecare copil care se naste in Beius

Poluarea la care e supus orasul, ca urmare a traficului, plus faptul ca fiecarui beiusean ii revin acum doar 7 mp de spatiu verde, cand Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda 50 mp de spatiu verde/cap de locuitor, sunt argumente in favoarea proiectului. "Suprafata Beiusului este de 2.446.000 mp (24,46 kmp ), iar spatiile verzi, conform datelor existente, ocupa doar 73.469 mp, adica aproape 7 mp aferenti fiecarui locuitor, la o populatie de 10.667 de persoane. In acest context, se impun ... citeste toata stirea