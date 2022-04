Un elev din Oradea, locul I la Olimpiada Nationala de Geografie

Alex Topai (foto), elev in clasa a X-a la Colegiul National Onisifor Ghibu, a devenit olimpic, dupa ce a castigat locul I la etapa nationala a Olimpiadei de Geografie.Adolescentul a obtinut cel mai bun punctaj din tara, 97,75, la competitia care s-a desfasurat zilele trecute in Bucuresti.Elevul se pregateste, inca din clasa a V-a, cu sprijinul profesoarei Camelia Timofte, iar acum are mai sanse sa reprezinte Romania la olimpiada internationala. El trebuie intai sa promoveze testul pentru ... citeste toata stirea