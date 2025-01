Un eveniment cultural de exceptie la Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crisului

Colegiul Tehnic Nr. 1 Vadu Crisului, una dintre institutiile de invatamant de prestigiu din judetul Bihor, cu o istorie impresionanta - fiind printre primele licee infiintate in mediul rural din Romania, in 1953 - a fost, pe 15 ianuarie, gazda unui eveniment cultural remarcabil dedicat poetului national Mihai Eminescu.Aceasta activitate, desfasurata in Centrul de Documentare si Informare al Colegiului, care trebuie sa aiba un rol important in viata scolii si a comunitatii locale, a adus in ... citește toată știrea