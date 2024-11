Un eveniment organizat de tineri pentru tineri si familii - Impreuna, pe calea succesului!

Sinagoga Neologa Sion din Oradea va gazdui sambata, 16 noiembrie, un eveniment cu adevarat unic: "Hug The Unknown". Evenimentul, ce se va desfasura intre orele 14.00 si 17.00, este dedicat tuturor celor care doresc sa isi descopere potentialul si sa invete cum sa depaseasca cu succes provocarile vietii intr-o lume in continua schimbare."Hug The Unknown" este organizat de o echipa de tineri pasionati si ambitiosi, care reprezinta Academia de Business si Leadership Open Tribe, condusi sub ... citește toată știrea