Un fost student oradean a lansat "Subcultura ultra in galeriile de fotbal romanesti"

Cartea reprezinta lucrarea de doctorat a autorului, sustinut la Universitatea Babes-Bolyai, are 456 de pagini si trateaza subcultura ultra romaneasca din perspectiva istorica, atropologica si socio-psihologica."Cartea trateaza caracteristicile subculturii, mentalitatea ultrasilor, modul de organizare al brigazilor, implicarea in manifestatiile stradale, perceptia jandarmilor, rasismul din peluze, rivalitatile ultra, infratirile etc. Una dintre concluziile studiului este ca in subcultura intra,