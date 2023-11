Un prim grup, format din straini sau cu dubla cetatenie, in special femei si copii, a sosit miercuri in Egipt venind din Fasia Gaza, devenita o zona de lupta dupa atacul comis in 7 octombrie de miscarea palestiniana Hamas asupra sudului Israelului, a anuntat o oficialitate egipteana sub acoperirea anonimatului.Posturile de televiziune egiptene au difuzat imagini cu femei, copii si batrani care coboara din autobuze, in partea egipteana a punctului de trecere a frontierei Rafah, singurul punct ... citeste toata stirea