Seful ONU pentru asistenta umanitara s-a declarat "pesimist" in legatura cu ajutoarele care ar trebuie sa ajunga in Fasia Gaza. Desi sambata a intrat in Gaza un convoi cu 20 de camioane si duminica, un alt convoi cu 17 camioane, Martin Griffiths spune ca nu sunt suficiente.Seful Natiunilor Unite pentru ajutor umanitar, Martin Griffiths, a declarat ca cele 20 de camioane care au ajuns sambata in Gaza reprezinta "un inceput foarte bun" care insa nu pot acoperi necesitatile celor doua milioane ... citeste toata stirea