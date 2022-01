Un medic stomatololog din Maramures, care a facut o clinica la Oradea, ofera consultatii gratuite bihorenilor!

Adrian Tomoiaga este un medic stomatolog maramuresean, care a studiat medicina in Romania ,iar apoi si-a aprofundat cunostintele , facand practica in Germania. Aici si-a imbunatatit tehnicile de lucru , a preluat idei inovative si a invatat noutatile medicinii moderne intr-o clinica de renume.Fiind un patriot convins , cu origini in Maramuresul istoric , a decis sa se intoarca in Romania, a construit o clinica stomatologica de ultima generatie in Oradea, denumita Dental Plazza by Adrian, ... citeste toata stirea