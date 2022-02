Un oradean de 71 de ani este dat disparut. L-ati vazut?

Politistii Postului de Politie Biharia din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Bihor au fost sesizati la 12 februarie, in jurul orei 13.30, de familia unui barbat de 71 de ani, din municipiul Oradea, domiciliat fara forme legale in localitatea Sisterea, comuna Cetariu, judetul Bihor - MAGYARI GEZA- ca, in cursul zilei de 10 februarie, acesta a plecat voluntar de la domiciliul din Sisterea si nu a mai revenit.SEMNALMENTE: inaltime 1,70 ... citeste toata stirea