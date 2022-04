Un oradean s-a spanzurat in Penitenciarul Oradea. Era arestat preventiv pentru trafic de minori

Oradeanul avea peste 30 de si era arestat preventiv pentru trafic de minori. Potrivit informatiilor Bihon.ro, detinutul a fost incarcerat de scurt timp in Penitenciarul Oradea si se afla in perioada de carantinare-observare. In jurul orei 20 a fost facut apelul de seara, in timpul caruia barbatul era teafar, dupa aproximativ 40 de minute, a fost gasit spanzurat in timp ce se distribuia tratamentul psihotrop.Barbatul s-a spanzurat spanzurat cu un material textil legat de gratia geamului ... citeste toata stirea