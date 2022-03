Un oras cu 9 milioane de locuitori, in lockdown din cauza Covid-19

Orasul Shenyang, unde se afla sediile foarte multor fabrici, a intrat de marti in lockdown, ceea ce inseamna ca cei noua milioane de cetateni au fost plasati in izolare la domiciliu, totul pentru a incetini raspandirea Covid-19.Conform The Guardian, Autoritatile sanitare chineze au raportat marti 4.770 de noi infectari la nivel national. Desi bilantul pare redus in comparatie cu cel al altor tari, pentru China reprezinta o problema deoarece din 2020 pana in prezent nu s-a mai confruntat ... citeste toata stirea