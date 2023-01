Un oras in Italia ofera 30.000 de euro celor care se muta acolo

Exista un orasel din Italia care ofera 30.000 de euro celor care aleg sa se mute acolo. "Orasul uleiului" se afla la doar 9 kilometri de marea cristalina si de plajele din Maldivele din Salento.In ultimii ani, in Italia au existat numeroase initiative promovate de sate si orase mici aflate in pericol de abandon, care intentioneaza sa isi repopuleze teritoriile. Propunerea de a vinde case cu 1 euro pentru a aduce noi locuitori in satele nelocuite a fost un succes international, iar astfel de ... citeste toata stirea