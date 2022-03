Un oras ucrainian aflat la peste 400 km distanta cere ajutor Oradiei

Oradea a avut o tentativa de infratire cu acest oras, pe la inceputul anilor 2000, in timpul fostului primar Petru Filip. tatonarile s-au oprit, intre timp.| Russian army bombing in Ivano-Frankivsk city of Ukraine.aEuro" NewsX (@NewsX)"Am avut o discutie cu dl primar si cererea e in analiza pentru a vedea cum putem aloca bani, astfel incat sa nu ne trezim apoi cu controale de la Curtea de Apel. Dupa ce vom avea solutia vom prezenta si lista cu ... citeste toata stirea