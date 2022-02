Un politist de frontiera bihorean a produs un accident in timp ce era baut

El a urcat beat la volan, a intrat cu masina pe contrasens si a lovit un autobuz. A incercat apoi sa fuga de politistii de la Rutiera, insa abia se tinea pe picioare. Politistul de frontiera va fi cercetat disciplinar, transmite .Incidentul s-a petrecut duminica seara in jurul orei 20, in intersectia din fata Spitalului Judetean din Timisoara. Tanarul de 26 de ani, politist de frontiera la Moravita, a iesit cu masina din parcarea unui fast-food, insa in loc sa circule regulamentar, a intrat ... citeste toata stirea