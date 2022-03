Un profesor din Thailanda le preda studentilor Facultatii de Stiinte Economice din Oradea

Timp de o saptamana, Facultatea de Stiinte Economice a Universitatii din Oradea are un invitat de seama.Woraprat Yoelao este lector universitar doctor la Universitatea Neresuan din Thailanda, Facultatea de Afaceri, Economie si Comunicatii, Departamentul pentru Turism, si a venit in orasul de pe Crisul Repede in baza unui acord Erasmus."Oaspetele Facultatii de Stiinte Economice si-a obtinut doctoratul la prestigioasa Universitate Politehnica din Hong Kong. Vizita profesorului thailandez la ... citeste toata stirea