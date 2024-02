Un singur candidat pentru presedintia Senatului Universitatii din Oradea

La finalul lunii februarie, senatorii Universitatii din Oradea isi vor vota viitorul presedinte, pentru urmatorii cinci ani, fara insa a avea de facut o alegere. Un singur membru al forului academic candideaza pentru aceasta functie, fiind vorba de conferentiarul Aurel Caus, care conduce Senatul din 2019. Totodata, din 2020, el este deputat PNL.Presedintele Senatului UO poate fi doar unul dintre dascalii care sunt membri in acest for, alesi in urma scrutinului care a avut loc in luna ianuarie. ... citește toată știrea