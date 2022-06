Barbatul a intrat in benzinaria OMW de pe strada Calea Clujului din Oradea cu o masca chirurgicala pe fata, in speranta ca nu va fi recunoscut. Acesta a luat doua sticle de vin de la raft si s-a indreptat spre iesire, trecand pe langa casa cu presupusul pistol in mana."Politistii Biroului de Combatere a Infractiunilor contra Persoanei din cadrul Politiei Municipiului Oradea efectueaza cercetari sub supravegherea unui ... citeste toata stirea