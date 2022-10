"Luni, 17 octombrie, in jurul orei 10.10, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Crisana" al judetului Bihor a fost alertat sa intervina pentru extragerea unei persoane prinsa sub un tractor, in localitatea Avram Iancu" au declarat reprezentantii ISU Bihor.La locul accidentului au fost mobilizate in cel mai scurt timp, un echipaj de pompieri militari din cadrul ... citeste toata stirea