Un val de frig loveste Romania. Avertizare meteo de ger, cu minus 18 grade

In intervalul marti ora 20.00 - joi ora 18.00, vremea va deveni deosebit de rece, geroasa noaptea si dimineata, la inceput in nord-vest si centru, unde minimele vor fi de -15...-10 grade, iar miercuri spre joi (12/13 ianuarie) in cea mai mare parte a tarii.Valorile minime se vor situa, in general, intre -18 si -8 grade. Temperaturile maxime vor fi preponderent negative.Vantul va mai avea intensificari in estul si sud-estul teritoriului, cu viteze la rafala, in general de 50...55 km/h