Ungaria mobilizeaza trupe la frontiera cu Ucraina. Viktor Orban sustine suveranitatea Ucrainei

Tibor Benko, ministrul ungar al Apararii, a anuntat marti dupa-amiaza ca armata ungara va trimite trupe la frontiera cu Ucraina, in contextul in care premierul Viktor Orban a ordonat consolidarea securitatii frontierei de teama patrunderii unor grupuri paramilitare ucrainene in Ungaria. "Misiunea militara are doua componente: oferirea de asistenta umanitara si apararea frontierei Ungariei", a declarat Tibor Benko, citat de site-ul Hirado.hu.Premierul Viktor Orban a vorbit marti cu ... citeste toata stirea