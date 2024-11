UniFEST 2024 - Studentii s-au intrecut in... placinte

Seara cu placinte, dansuri populare si veselie, la Facultatea de Protectia Mediului. In cadrul festivalului studentesc UniFEST, pe 11 noiembrie, a fost organizat evenimentul "Seara traditionala - concurs gastronomic", dedicat traditiilor culinare si culturii romane.Sase echipe studentesti s-au intrecut in prepararea celor mai gustoase placinte. "Evenimentul a adus impreuna studenti talentati si iubitori ai traditiilor, care au concurat in cadrul acestei inedite competitii de preparat cele mai ... citește toată știrea