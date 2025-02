Universitatea din Oradea a urcat doua pozitii in clasamentul universitatilor din Romania

Cel mai recent metaranking al universitatilor din Romania, elaborat de Ministerul Educatiei aferent anului 2024, claseaza Universitatea din Oradea pe locul 11 la nivel national, cu doua pozitii mai sus decat in anul precedent."Locul 11, la nivel national, intre cele 88 de universitati existente in Romania, este, consider eu, o pozitie cate se poate de onoranta. Pasii pe care Universitatea din Oradea i-a facut inainte vin sa reconfirme eforturile echipei de management si ale corpului ... citește toată știrea